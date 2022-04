Tormihoiatus Mägi alal, Ermilt pikk kettakaar, Turbani flirt mitmevõistlusega. Kui kõrgele kerkib Uibo nääl?

Ühe Maicel Uibo hõimlase leiame edetabelist veel. Nimelt on proua Uibo 20-aastane vend Shaun Miller juunior ületanud kõrgushüppes 2.15, millega hoiab 44. kohta. Mitmekülgse noore mehe rekord on 2.21, eks näis, kui kõrgele Maicel Uibo nääl ehk naise vend karjääri jooksul kerkida võib. Tegu on mitmekülgse kergejõustiklasega (400 m 49,27; kaugushüpe 7.08; 110 m tõkkeid (noorte kõrgus) 14,62), mine tea, äkki õnnetub Maicelil ta mitmevõistluse rajale meelitada... Bahama kümnevõistluse rekord on 7734.