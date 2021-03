Paljulubavate geenidega Turban hakkab uusi kõrgusi vallutama Hawaiil

19-aastase Lilian Turbani jaoks oli lõppenud sisehooaeg kui ilus muinasjutt. Ta viis talvel küll isikliku rekordi 1.87-ni, kuid täiskasvanute EM-i norm oli hirmkõvast puust (1.96) ja sinna pääsemisest ei osanud ta unistadagi. Kui alaliit pakkus võimalust taotleda wildcard’i, juhul kui ta ise kannab sõidukulud, polnud kahtlust kellelgi – ei sportlasel, ta vanematel Marko Turbanil ja Anu Kaljurannal ega treener Erki Noolel. Tuleb võimalusest haarata ja esimene tuleproov läbi teha!

Enne võistlust pelgas Turban eelkõige seda, et äkki ta ei saa EM-i siginas-saginas ässade vahel pabistades üldse tulemust kirja. Läks aga vastupidi: võistluse jooksul tema enesekindlus suurenes ja ta suutis korrata oma rekordit. 1.87 jäi veel kaheksa naise laeks, finaali ehk esikaheksasse viinuks järgmine kõrgus 1.91.

„Meeldiv, et ta tegi EM-il oma tulemuse ära. Närvid pidasid vastu, arenes sportlasena. Kui lähed esimest korda tiitlivõistlusele ja pükse täis ei tee, siis see näitab, et inimeses on sisu,” võttis kaks aastat tagasi Turbanit juhendama hakanud Erki Nool etteaste kokku.