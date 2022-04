Hyundai boss: Tänak on MM-tiitli heitluses sees, ta on väga motiveeritud

2019. aasta maailmameister Tänak läheb kolmandale etapile vastu üldarvestuse 11. mehena, olles kogunud viis punkti. Vahe liider Kalle Rovanperäga (Toyota) on juba 41 punkti, tiimikaaslane Neuville edestab eestlast 27 silmaga.

Kuna sõita jääb veel 11 etappi, on Moncet` kindel, et midagi pole veel otsustatud.

"Oti olukord on natuke keerulisem kui Thierry`l," rääkis Moncet DirtFishile. "Thierry on heal positsioonil, kui vaadata praegust üldseisu. Ja kui vaadata järgnevad võistluseid, siis ma arvan, et seis pole sugugi halb."

"Ott on teistsuguses olukorras, kuid ärge unustage, et ka temal on palju võistlusi ees, kus saab head esitust näidata, loomulikult näiteks Eestis, Soomes. Ja ma eeldan, et ta on suurepärases hoos ka järgmistel rallidel," sõnas tiimijuht.

"Jah, olukord pole ootuspärane, kindlasti on seis halb, aga ta [Tänak] on täielikult motiveeritud, tal on kiirust. Meie asi on lihtsalt anda talle usaldusväärne ja [hästi] toimiv auto ning ma arvan, et ta teeb siis ülejäänu. Ees on 11 etappi ja mängus on veel väga palju punkte," arutles Moncet` Tänaku võimaluste üle.

Hooaja kolmas etapp, mis sõidetakse Horvaatia asfaltteedel, peetakse järgmise nädala lõpus ehk 21.-24. aprillini.

Tänaku mõtteid Horvaatia rallist saab lugeda SIIT.