Kas võistluspausilt naasev Ott Tänak saab Horvaatias hooaja esimese poodiumi kätte? "Teame, mida siit oodata."

"Mullu esmakordselt Horvaatia rallil võistlemine oli veidi nõudlikum, kui arvasime, sest sealne asfalt erineb teistest. See näeb hea välja, aga pidamist on vähe," kommenteeris mullu Horvaatias neljanda koha saanud Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Pinnas muutub ja teede üldine iseloom teeb sõitmise korralikuks väljakutseks, sest teedel on palju hüppeid, mida tavaliselt asfaltil liiga palju pole," jätkas Tänak. "2021. aastal oli see suur väljakutse, aga arvame, et tänavu on see juba lõbusam. Meil on kogemus olemas ja teame, mida siit oodata."