FOTOD | The League'i eelõhtu: reedel ringi minevad võitlejad osalesid traditsioonilisel kaalumisel

Reedel Kalevi spordihallis toimuval The League III võitlusõhtul pakutakse publikule 15 matši. Enim võistlejaid on kodumaalt ja Gruusiast, aga esindatud on ka Läti, Leedu, Soome, Taani, Šveitsi, Poola ja Horvaatia kindamehed ja -naised. Osa piletitulust läheb Ukraina toetuseks. Nagu võitlusürituste puhul tavaline, toimus ka sedapuhku päev varem kõikide võistlejate jaoks kaalumine.