Võitlusõhtu Ukraina toetuseks. The League toob ringi üheksa riigi võitlejad ja uue põneva võitlusstiili

Uku Jürjendal 2019. aasta The League'il.

Reedel Kalevi spordihallis toimuval The League III võitlusõhtul pakutakse publikule 15 matši. Enim võistlejaid on kodumaalt ja Gruusiast, aga esindatud on ka Läti, Leedu, Soome, Taani, Šveitsi, Poola ja Horvaatia kindamehed ja -naised. Osa piletitulust läheb Ukraina toetuseks.