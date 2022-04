Uus ajastu: Soome hokilegendist saab Helsingi Jokerite ainuomanik

40% Jokeritest kuulus 2019. aastast saadik ettevõttele Nornickel Harjavalta, mis on nikli ja pallaadiumi kaevandusega tegeleva Venemaa firma Nornickeli Soome haru. Venemaa suurfirma tegevjuht on Vene oligarh Vladimir Potanin . 60% klubist kuulus Kurrile. Neljapäeval teatas aga Jokerit, et Kurri ostab Nornickeli osaluse välja ning klubi läheb täielikult Kurri omandisse.

Pressiteate kohaselt tehingu täpsemaid detaile ei avaldata. "Meid ootab ees suur töö, et ümber korraldada klubi juhtide ring ja leida rahastusi meie tegevuse jaoks. Hea meel on teatada, et Soome ettevõtetel ja inimestel on soovi Jokeritega koostööd teha," seisis avalduses.