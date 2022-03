Mängijad ja sponsorid on lahkunud, peatreenerit enam pole: mis saab KHL-ist lahkunud Jokeritest edasi?

Jokerit, mis on aastate jooksul tihedalt olnud Venemaa ettevõtjatega seotud, on ka ise Ukraina sõja tõttu kannatanud. Mitmed sponsorid on klubi juurest lahkunud, lisaks on Jokerite peal meeletu avalik surve. Seega pole tulevikus KHL-is mängimine nende jaoks enam lihtsalt võimalik.