Laskesuusaäss: Lääne-Euroopa sportlastel on väga lihtne oma mugavalt diivanilt venelastele öelda: "Te peate Vene võimu vastu astuma!"

"Pärast intervjuud, mille andsin Venemaa meediale ja kus ütlesin, et arvan, et Venemaa sportlaste kõrvaldamine rahvusvahelistest võistlustest segab meie ühist edasiliikumist, sain sadu sõmukirju," kirjutas Fourcade sotsiaalmeedias.

Kuna Pidrutšnõi karmi kriitika (loe lähemalt siit) alla langes ka Simon Fourcade`i vend Martin, pidas prantslane oluliseks rõhutada, et tegemist on vaid tema isiklike vaadetega. "Olen piisavalt vana, et võtta oma seisukoht, nii et pole vaja minu venda [Martin Fourcade] sellesse arutelusse kaasata. Nii et palun jätke ta kogu sellest loost välja."

Endine laskesuusataja rõhutas, et venelaste kritiseerimine on silmakirjalik. "Ma ütlesin, et ma ei toeta seda otsust Venemaa sportlaste rahvusvahelistelt võistlustelt kõrvaldamise kohta, sest minu arvates on see täiesti ebaproduktiivne ja suur silmakirjalikkus. Enamik Venemaa sportlasi on sõja vastu, kuid fakt on see, et nad ei saa seda öelda!" leiab Fourcade.

"Isegi Dmõtro Pidrutšnõi kirjutas sellest oma sõnumis, et üks Venemaa sportlane avaldas talle küll toetust, kuid ei julgenud sellest oma pere tõttu avalikult rääkida. Kas keegi tõesti leiab, et kui nad [sportlased] riskivad kõigega, sealjuures oma vabadusega, aitab see neil Venemaa valitsusele vastu saada? Üsna lihtne on mõnel Lääne-Euroopa sportlasel istuda mugavalt oma diivanil ja ütelda: "Peaksite rääkima, võtke positsioon, peaksite esitama vabanduse, et sellest osa saada...""

Simon Fourcade jätkas: "Kus te olite siis, kui Süüriat pommitas sama režiim, mis ründab Ukrainat? Kus te olite Hiina olümpiamängude ajal, kui Hiina valitsus rõhus uiguure? Kus te olite, kui jalgpalli maailmameistrivõistlused anti Katari valitsusele, kes ei austa inimõigusi? Kus te olite F1 GP ajal, kui Saudi Araabia valitsus ründas Jeemenit ja hukkas mõni päev tagasi 81 inimest?"