Ukraina laskesuusataja saatis vennad Fourcade'id hämarasse kohta

Simon Fourcade, kes töötab Prantsusmaa laskesuusatamise juunioride koondises treenerina, sattus tänavu veebruari lõpus noorte ja juunioride MMil väiksesse lipuskandaali.

Nimelt otsustasid USA-s Soldier Hollow’s toimunud MMi korraldajad pärast Ukraina sõja puhkemist Venemaa koondislased tiitlivõistluselt eemaldada. Kui korraldajad Venemaa koondise lipud suusastaadionilt maha võtsid, kleepis Fourcade venelaste määrdeboksile uue Venemaa lipu. Selleks lõikas ta Prantsusmaa lipu tükkideks ja vahetas värvide asukohad.

"Kui oleks tulnud karistus, siis see oleks puudutanud ainult mind. See oli minu otsus. Ma ei kartnud, et meie meeskond saab karistada. Kuid see ei olnud poliitiline tegu, see oli lihtsalt inimlik tegu. Nägin pettumust Venemaa treenerite ja abipersonali silmis, nägin pisaraid sportlaste silmis. Seda ei tohiks juhtuda," rääkis Fourcade Match TV-le.

Ukraina laskesuusataja Dmõtro Pidrutšnõi andis aga selle peale teada, mis ta vendadest arvab: "Martin ja Simon, minge p*****! Ma loodan, et teie lapsed ei pea kunagi tundma seda valu, mida praegu tunnevad Ukraina lapsed. Nad on sunnitud kodust lahkuma, kuulnud järjepidevat pommitamist, näinud kuidas nende emasid vägistatakse ja sugulasi tapetakse. Mul on tõsiselt kahju, et andsin Martinile oma hääle, kui ta kandideeris rahvusvahelise laskesuusaliidu sportlaste komisjoni."