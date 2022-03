Manchester United otsib uut peatreenerit, esimese kandidaadiga on tööintervjuu juba peetud

Maineka jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano andmetel on Unitedil mitu kandidaati. Neist üht - Amsterdami Ajaxi peatreenerit Erik ten Hagi - on klubi juba intervjueerinud. The Guardiani teatel on ten Haag ise uueks väljakutseks valmis.

52-aastane hollandlane juhendab Ajaxit alates 2017. aastast. Tema käe all on klubi võitnud kaks Hollandi meistritiitlit ja jõudnud korra Meistrite Liigas poolfinaali.

Manchesteri klubi nimekirjas on veel mitu potentsiaalset uut peatreenerit. The Guardianis on ainsa kandidaadina veel nimeliselt ära toodud praegune Pariisi Saint-Germaini juhendaja Mauricio Pochettino.

United on sel hooajal konkurentsis veel Premier League'is, kus klubi peaeesmärk on jõuda nelja parema sekka ehk kindlustada koht Meistrite Liigasse.