Treenerivahetused, sajad miljonid eurod ja Cristiano Ronaldo. Miski ei paista Manchester Unitedit reele tagasi aitavat

Nädala keskel UEFA Meistrite Liigas konkurentsist langemine tähendab Unitedi jaoks järjekordset hooaega, kus karikakappi lisa ei tule. Endiselt on Unitedi viimaseks tiitliks 2017. aastal Jose Mourinho käe all võidetud Euroopa liiga. Viimati olid Punased Kuradid nii pikalt trofeeta aastatel 1977-1983.

Hooaja keskel ajutiseks peatreeneriks palgatud Ralf Rangnicku käe all on jätkunud Unitedit viimastel aastatel saatnud maine, kus tähtsates mängudes kiputakse komistama. Veebruari alguses saadi FA Cupi neljandas ringis penaltiseerias tappa esiliigaklubilt Middlesbroughl't. Sel nädalal mindi Meistrite Liiga kaheksandikfinaalis Atletico vastu Old Traffordil toimunud kordusmängule vastu 1:1 viigiseisult. Kodumäng aga kaotati 0:1 ning nii lükkus unistus mõnest trofeest taas edasi.

United mängib sel hooajal veel vaid Premier League'is, kuid seal asuvad nad viiendal kohal ning põhirõhk läheb sellele, et uueks aastaks koht Meistrite Liigasse tagada.