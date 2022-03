Mulluse F1 hooaja aeglaseima tiimi uus aasta algas muinasjutuliselt. Suurde sarja naasnud vormeliäss: hullus jätkub!

Mullu ainsana punktideta jäänud Haas teatas juba eelmise hooaja eel, et võistkonna ressursid lähevad tänavuse aasta võistlusmasina arendamisele. Teatavasti jõustusid tänavu uued regulatsioonid ehk autod on eelmistega võrreldes täiesti erinevad. Loe pikemalt siit.

2022. aasta avaetapp näitas, et Haasi pingutused on vilja kandnud. Magnussen saavutas kõrge viienda koha, Mick Schumacher jäi küll esimesena punktideta, kuid 11. koht on tema F1 karjääri parim tulemus. Magnusseni viiendast kohast on Haas parem olnud vaid korra, 2018. aastal oli Romain Grosjean Austrias neljas.