Vormel 1 sari astub uude ajastusse. Kas Mercedese ülemvõim on tõesti ohus?

Veidi üle kolme kuu on möödas skandaalsest Abu Dhabi GP-st, kus Max Verstappen (Red Bull) möödus viimasel ringil Lewis Hamiltonist (Mercedes) ja krooniti esimest korda maailmameistriks. Missuguseks kujunevad jõujooned sedapuhku, on hooaja eel alati keeruline ennustada. Seda eriti tänavu, mil vormel 1 sari on läbinud meeletud muutused.