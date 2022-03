Kõvasti kriitikat saanud Poola korvpallitäht mõtles Venemaal mängimise asjus ümber

Ponitka naases mõned päevad tagasi Venemaale, et uuesti oma koduklubi treeningutega liituda, kuid nüüdseks on poolakas esialgse otsuse ümber mõtestanud.

Eelmisel teisipäeval sai 28-aastane korvpallur Venemaale naasmise tõttu kõvasti kriitikat: "Ponitka on alati olnud individualist. Ta on alati kõndinud mööda oma teed (vahel on see olnud hea, vahel halb). Ta on mõelnud ainult endale. Seega ei ole minu jaoks selles loos suurt šokki," kirjutas Poola läbi aegade parim korvpallur Marcin Gortat Twitteris.