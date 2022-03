Halep rikkus Gauffi sünnipäevapeo, Zverev sai šokk-kaotuse

"Mulle meeldib siin mängida. Mulle meeldivad need olud. Fännid toetavad siin Ameerika mängijaid väga ning sellepärast me seda kõik armastamegi. See tundub nagu tõeline koduturniir," kommenteeris Paul, kes pääses Indian Wellsi turniiril kolmandasse ringi esmakordselt.