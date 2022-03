Võlgades Inglismaa suurklubi ähvardab punktidest ilma jätmine

2017. ja 2020. vahel oli Evertoni kahjum 260 miljonit Briti naela, kuigi reeglite järgi tohtinuks see kolmeaastase tsükli jooksul olla maksimaalselt 105 miljonit naela. Õli lisab veelgi tulle see, et Liverpoolis paiknev klubi on alustanud ka järgmist perioodi juba ligi 100 miljonilise kahjumiga, vahendab Daily Mail.