Hea uudis Eesti jalgpallikoondislastele: välismängijad tohivad Ukraina ja Venemaa klubidest erandkorras lahkuda

FIFA ja UEFA otsuse kohaselt on välismängijate lepingud Ukraina klubidega automaatselt peatatud kuni 30. juunini. Venemaa klubidega seotud välismängijatel ja -treeneritel on samuti õigus ühepoolselt peatada leping vastava tööandjaga. Ka see otsus kehtib 30. juunini.

FIFA teates lisati, et mängijad võivad lepinguid sõlmida ka klubidega, mille koduliigas on üleminekuaken juba sulgunud. "Ajapikendus" anti kuni 7. aprillini. Ühtlasi teatati, et üks klubi võib palgata endale kuni kaks mängijat, kes on Ukrainast või Venemaalt sõja tõttu lahkunud.