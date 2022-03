Mis saab sõja tõttu Ukrainast lahkunud Eesti jalgpallikoondislastest edasi?

Ukraina kõrgliigas pidi hooaeg pärast talvepuhkust algama 25. veebruaril, kuid päev varem algas riigis sõda. Seejuures oleksid 27. veebruaril pidanud kohtuma Joonas Tamme ja Bogdan Vaštšuki koduklubi Poltava Vorskla ning Vladislav Kreida meeskond Rivne Veres.

Veel mõni päev enne Venemaa sissetungi valitses kohalikes klubides arvamus, et hooaeg jätkub plaanipäraselt. „Praegu valmistume tavapärasel viisil Vorsklava vastu. Olen 99% kindel, et mäng ikka toimub,” rääkis Kreida 23. veebruaril Delfi Spordile.

Ent päev hiljem tungisid Venemaa väed Ukrainasse. Sel ajal viibis seal Eesti koondislastest peale eelmainitute ka Mihkel Ainsalu. Sõja puhkedes Ukrainast põgenema pääsenud jalgpallurid jõudsid veebruari lõpuks kodumaale tagasi, kuid sellega pole olukord nende jaoks lahenenud. Tulevik on selge üksnes Ainsalul, kes liitus hiljuti Eesti meisterklubi FCI Levadiaga. Ainsalu on ka ainus, kes polnud lepinguga mõne Ukraina klubiga seotud, sest sõja tõttu polnud ta lihtsalt jõudnud Harkivi Metalisti lepingule alla kirjutada. Aga mis seis on Kreida, Tamme ja Vaštšukiga?