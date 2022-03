Venemaa tippmaletajad pöördusid Putini poole: peatage sõda!

Eile avaldatud avalikus kirjas ütlevad 44 Venemaa tuntud maletajat, et "meie jaoks on talumatult valus jälgida meie inimestega toimuvat katastroofi".

"Oleme Venemaa eest mänginud nii individuaalvõistlustel kui ka võistkondlikel võistlustel, mis on olnud eriline au. Oleme kindlad, et male ja sport üldiselt peaksid inimesi ühendama. Meie riik on andnud endast parima, et korraldada kõige keerulisemaid ja mainekamaid rahvusvahelisi üritusi isegi 2020. aastal pandeemia haripunktis."

"Male õpetab vastutama oma tegude eest, iga liigutus on tähendusrikas ja eksimus võib viia saatuslikku punkti, kust enam tagasi ei saa. Nendel traagilistel päevadel mõtleme kõigile inimestele, kes on sattunud keset seda kohutavat konflikti. Jagame oma Ukraina kolleegide valu ja kutsume üles rahule. Ukraina malemeeskond on valitsev Euroopa võistkondlik meister ja sarnaselt meile üks maailma tugevamaid võistkondi. Oleme mänginud nendega kümneid matše ja sadu partiisid. Meie jaoks on aus konkurents alati olnud poliitikast kõrgem ja ukrainlased jagavad seda tunnet. Palume teil säilitada vastastikuse austuse võimalus mõlema riigi meeskondade, mängijate ja inimeste vahel. Me toetame rahu. Lõpetage sõda," lisatakse pöördumises.