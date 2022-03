Venemaa jalgpallikoondise kapten avas sõja teemal suu: viha venelaste vastu võtab iga päevaga üha uusi mõõtmeid

"Mul on Venemaa mängijatele küsimus. Miks te istute nagu s*tapead ja ei ütle midagi? Minu riigis tapetakse naisi, emasid, lapsi. Aga te ei ütle midagi, te pole andnud ühtegi kommentaari. Tunnen nii mõndagi teist ja te olete mulle öelnud, et nii ei peaks asjad olema ja president (Vladimir Putin) käitub valesti. Kutid, teil on rahva seas mõjuvõimu. Palun teid, et te seda kasutaksite," ütles Jarmolenko Instagramis avaldatud videopöördumises.

Dzjuba esitas oma arvamuse samuti Instagramis, aga sõnum polnud päris selline nagu Jarmolenko lootis.

"Kuni praeguse hetkeni ei tahtnud ma Ukraina teemadel rääkida," alustas Dzjuba. "Mitte sellepärast, et ma kardaks, aga ma pole poliitikas ekspert. Aga nagu kõigil, on ka minul oma arvamus. Kuna mind on igalt poolt sellesse teemasse kistud, siis ma väljendan seda."

"Olen igasuguse sõja vastu. Sõda on hirmus. Aga samal ajal olen ka vihkamise vastu, mis võtab iga päevaga üha uusi mõõtmeid. Olen rahvuspõhise diskrimineerimise vastu. Ma ei häbene, et olen venelane. Olen uhke. Ja ma ei saa aru, miks sportlased peaksid kannatama," viitas Dzjuba paljude alaliitude ja võistluste korraldajate otsustele Venemaa ja Valgevene koondislasi mitte starti lubada.

"Olen topeltstandardite vastu. Miks räägivad kõik, et sport tuleb poliitikast lahus hoida, aga Venemaa puhul unustatakse see põhimõte täiesti ära?" küsis jalgpallur.

"Veelkord, sõda on hirmus. Rasketel aegadel näitavad inimesed oma tõelist palet, mis võib vahel negatiivne olla. Kui palju viha ja soppa on nüüd kõikide Venemaa inimeste pihta lennanud, vahet pole, mis nende eluala ja positsioon on!

Sõda saab kord läbi, aga inimsuhted jäävad alles. Ja neid pole võimalik tagasi kerida. Jätke see meelde."