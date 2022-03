Ukraina sporditäht pahandas Venemaa jalgpalluritega: miks te istute nagu s*itapead ja ei ütle midagi?

"Mul on Venemaa mängijatele küsimus. Miks te istute nagu s*tapead ja ei ütle midagi? Minu riigis tapetakse naisi, emasid, lapsi. Aga te ei ütle midagi, te pole andnud ühtegi kommentaari," ütles Jarmolenko Instagramis avaldatud videopöördumises.

"Öelge mulle, palun, mis juhtuks, kui te kõik koos näitaks inimestele, mis tegelikult minu riigis toimub. Tunnen nii mõndagi teist ja te olete mulle öelnud, et nii ei peaks asjad olema ja president (Vladimir Putin) käitub valesti. Kutid, teil on rahva seas mõjuvõimu. Palun teid, et te seda kasutaksite."