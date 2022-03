Kas skandaalse Nikita Mazepini karjäär F1-s saab Ukrainas toimuva sõja tõttu läbi?

Nikita isa on suurettevõtja Dmitri Mazepin, kelle kaasomandis on firma Uralkali, mis on ühtlasi üheks Haasi suursponsoriks. Ühtlasi kuulub Dmitri Mazepin Vladimir Putini lähikondlaste sekka. Samal ajal, kui Venemaa väed Putini käsul Ukrainasse tungisid, käis Barcelonas F1 hooaja eelne testimine. Juba viimaseks päevaks eemaldas Haas vormelitelt nii Venemaa värvid kui peasponsori logod.

Kas Haas soovib ennast Uralkaliga edaspidi veel siduda, pole selgunud. Ühtlasi pole veel teada, mida see kõik Mazepini jaoks tähendab. Pole saladus, et Dmitri Mazepini raha on suuresti põhjus, miks tema poeg üldse Haasis võistleb. Meeskonna pealik Günther Steiner tunnistas möödunud nädalal, et vajadusel asendavad nad venelase praeguse varusõitja Pietro Fittipaldiga.