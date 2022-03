Vene ja Valgevene autosportlased võivad neutraalse lipu all edasi võistelda

Nikolai Grjazin eelmise aasta Rally Estonial. Foto: Margus Pahv

Maailma Mootorispordi Nõukogu teisipäevasel erakorralisel koosolekul otsustati, et Ukraina vastu sõtta läinud Venemaa ja Valgevene autosportlased saavad FIA egiidi all peetavatel võistlustel neutraalse lipu all edasi osaleda.