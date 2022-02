Tallinna abilinnapea vastuseks Valdo Randperele: WTA turniiri pelgalt kuluna vaatamine on lühinägelik

Ettevõtluse ja turismi eest vastutava Tallinna abilinnapeana ei saa ma nõustuda Randpere väitega, et spordiürituste korraldamine peaks olema valdkond, kuhu riik sekkub minimaalselt. WTA turniiri tasemel suursündmuse pelgalt riigieelarvelise kuluna vaatamine on lühinägelik. Küll aga on Randperel õigus ühes asjas – riigil on võimalus kujundada välja juhised sellele, kuidas suursündmusi toetada.

Mõistagi on sellised suured võimalused pigem haruldased ja ehk just seetõttu polegi sobilikke meetmeid veel loodud, aga kui tahame Eesti riigi tuntust tõsta, on sellise suurürituste meetme väljakujundamine selleks üks hea algatus. Seega minu ettepanek Valdo Randperele on tõstatada see teema Riigikogus ning alustada süsteemi loomist, millel on selged kriteeriumid ja juhised. Seni, kuni seda meedet ei ole, kutsun üles valitsust WTA turniiri siiski toetama, kuna tegemist on ainulaadse võimalusega tõsta Eesti sporditurismi sihtkohana pildile.