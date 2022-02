Valdo Randpere: kas keegi neist, kes "kahe käega" WTA turniiri toetavad, arvab, et ratsutamise entusiastid ei tahaks riigilt mõnda miljonit saada?

"Laenu soovis ka Bolt, aga temale laenuandmisest keelduti, sest see polevat strateegiline ettevõte. Tegelik põhjus on väidetavalt Bolti vähene „rahvuslikkus“ personalipoliitika alal. Nii palju siis läbipaistvast ja võrdsest kohtlemisest. Lugesin üleeile Postimehest, kuidas keskerakonna juhid Viljandis käisid oma vägitegudega kiitlemas. Muuhulgas uhkustati sellega, et just keskerakond tõi Viljandisse jalgpallihalli. Meenutati ka, et kui „Jüri Ratas oli neli aastat peaminister, võeti laenu ning elu läks kogu aeg paremaks ja arenes“. Miskipärast ei räägitud laenatud raha edasi laenamisest ei Porto Francole ega näiteks ka Maaelu Edendamise Sihtasutusele, kus ka prokuratuur tänasel päeval laenuraha kasutamist uurib. Küll aga deklareeriti, et keskerakond toetab WTA turniiri korraldamist, mida seesama laenu saanud Tallink veab. Konkreetselt selle ürituse osas on mul lisaks lobi tegemisele veel küsimusi. Miks peaks sellise turniiri korraldamiseks ehitama ajutised tenniseväljakud Tondiraba Jäähalli ja siis kasutama harjutusväljakutena Tallinki Tennisekeskust??? Tallinnas on olemas vägagi sobiv koht sellise turniiri korraldamiseks – FORUS Tennisekeskus (endine Tere Tennisekeskus Tondil). Miks tahetakse ehitada pigem jäähalli uued ajutised väljakud, selle asemel, et kasutada olemasolevat keskust, seda mina ei tea. On vihjatud Tallinki ja Foruse omanike vahelistele vastuoludele, aga võib-olla on „odava“ riigi raha kasutamise puhul ebamõistlikud kulutused lihtsalt kerged tulema. Minu jaoks on selline ebaratsionaalne lähenemine ohumärk ja seab kahtluse alla kogu ürituse korraldamise otstarbekuse."