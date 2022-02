Kelly Sildaru ordenist: olen sõnatu ja väga rõõmus

„Ausalt öeldes ei ole ma varasemast ordenitega väga kursis, et kellele ja milliste saavutuste eest neid antakse. Kindlasti on see aga väga suur asi ja olen sellise tunnustuse üle tõesti rõõmus,” lisas Sildaru veel.

Ekstreemsportlaste kõige mainekamalt jõuproovilt ehk X-Mängudelt on Sildaru võitnud kuus kuldmedalit, kolm hõbedast autasu ning ühe pronksi. Selle näitajaga on ta läbi aegade kõige edukam teismeline X-Mängudelt. Freestyle-suusataja sai 20-aastaseks Pekingi olümpiamängude ajal.

Nelja Dew Touri esikoha kõrvale on Sildarul panna veel 2020. aasta Lausanne’i noorte olümpiamängude kuldmedal pargisõidus ning kuus juunioride MM-tiitlit. Viimane näitaja on freestyle-suusatajate seas absoluutseks rekordiks.

MK-sarjas on Sildaru aastate jooksul jõudnud kümnel korral poodiumile, esikohti on ta teeninud viis. Käimasoleval hooajal on Sildaru hoidmas pargisõidus MK-sarja üldarvestuses liidrikohta. Pidada on jäänud veel kolm etappi.