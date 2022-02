INTERVJUU | Kelly Sildaru olümpiapronksist: viimased kaks aastat on olnud minu elus hoidmine. Isa tekitas minus tunde, kus ma ei tahtnud enam suuski nähagi

Kelly Sildaru on olümpiapronksi võitmise üle siiralt õnnelik. Foto: Kiur Kaasik

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru on nüüdsest olümpiamedalist. Pekingis pargisõidus pronksmedali kaela saanud Sildaru sõnul on see ilmselt tema karjääri kõige väärtuslikum autasu.