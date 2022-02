Koondise juurde suurepärase mängu pealt tulev Janari Jõesaar: tunne paraneb ja enesekindlus kasvab

Endine tipptreener ja rahvusvahelise klassi korvpallur Jaak Salumets pidas Jõesaare enesekindluse ja mängustabiilsuse kasvu küpsema sportlase tunnuseks: “Mul on hea meel, et Janari sattus meeskonda, kus ta täidab rolli, mis talle sobib, võib-olla varem ei osatud teda niimoodi kasutada. Ta on füüsiliselt tugev, saanud vanemaks ja kogenumaks, järk-järgult ka vaimselt arenenud. Tundub, et ta on leidnud keha ja vaimu koostöös tasakaalu.”