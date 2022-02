Siim-Sander Vene enne valikmänge Poolaga: hea seegi, et pool tribüüni on poolehoidjate päralt

"Ei jõua ära oodata, kui saaksime jälle täismaja ees mängida," lausus Eesti koondise tugitala Siim-Sander Vene Eesti Korvpalliliidu pressiteenistusele. "Muidugi on märksa parem, et vähemalt pool tribüüne on poolehoidjate päralt, mitte veerand või veel vähem. Toetajate ees on meeldivam ja mõnusam mängida, nad annavad lisaenergiat."