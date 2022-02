MARET ANI | Miks on tennise WTA Tour turniir Eestile oluline?

Delfi avaldab arvamusloo täismahus.

"TUNTUS EESTI RIIGILE

Tennis on enimjälgitav naiste profisport maailmas. WTA Tour’i turniire jälgib üle 630 miljoni inimese rohkem kui 160 riigist ja sellise sündmusega avaneks suurepärane võimalus Eestit tutvustada miljonitele inimestele kõikjal maailmas.

Eestlased on tuntud suurepäraste spordiürituste korraldajatena, meil on olemas professionaalne tööjõud, kvalifitseeritud taustajõud, vabatahtlike võrgustik jms ning WTA tenniseturniiri korraldamisega reklaamiks seda laiemale ringile, sest nagu juba mainitud, on tennis maailmas enimjälgitav naiste profisport maailmas. Uued noored tennisistid peavad saama elavaid emotsioone oma koduriigis, WTA turniir on investeering Eesti tennise ja spordi tulevikku.

AINULAADNE VÕIMALUS

Ajalooliselt on kõik WTA turniirid korraldajate vahel jaotatud ja lisaturniiridel kalendrisse asja ei ole. Hetkel aga pakutakse tänu Anett Kontaveiti ja Kaia Kanepi tegudele Eestile ainulaadset võimalust tuua Eestisse WTA turniir ning kahju oleks sellist võimalust raisku lasta. Sarnastel põhjustel toimus 2019 .aastal Jurmalas WTA 250 turniir (lätlannad Jelena Ostapenko ja Anastassia Sevastova olid huviorbiidis), sellest võttis osa kümmekond TOP30 mängijat. Eesti on olnud eeskujulik sündmuste korraldaja, Eesti spordi mainet on selleks ehitatud aastaid, jätta viljad noppimata oleks tagurlik. Selliseid sündmusi ei saa ise küsida, neid pakutakse. Kui Eesti ei võta, võtab keegi teine, turniir ei jää toimumata. Võib ju küsida kas WTA 250 on Eestile piisav. Jah, on, sest WTA 500 pakkumine tuleb ainul juhul kui WTA 250-le ei öelda „Ei“. Eesti on väikeriik, seda tuleb meeles pidada. Meie naaberriigis peaks olema WTA TOP 100 mängijate seas rahvaarvust tulenevalt 200 mängijat, arvestades, et Eesti rahvaarvu juures on meil kaks.

TIPPTENNISISTID EESTIS