Suurturniiri saatus sõltub erakondade ja isiklike vastuolude kemplusest

Teisipäeval peab Eesti tennise liit saatma WTA-le vastuse, kas tänavu hilissügisel korraldatakse Tallinnas WTA 250 tasemel tippturniir. Tenniseliidul on kindlustatud erasponsoritelt ja Tallinna linnalt kokku 400 000 eurot toetust. Valitsuse reservfondist küsitud 900 000 euro saamine on aga reformierakondlasest peaministri Kaja Kallase vastuseisu tõttu küsitav. Ent laiemalt puudutab see kõikide Eestis korraldatavate suurvõistluste toetamist.