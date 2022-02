Kontaveit toetab Tallinna WTA-turniiri toimumist: see oleks väga äge!

"Ma arvan, et see oleks väga äge kui Tallinnas tehtaks nii kõrgetasemeline WTA-turniir. Muidugi oleks mul hea meel kodus mängida, mulle on see alati meeldinud. Juba väikesest saati on mul olnud hea tunne, kui olen saanud kodupubliku ees mängida ja omad inimesed on saanud mulle kaasa elada," rääkis Kontaveit.