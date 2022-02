Eestil avanes harukordne võimalus korraldada WTA tippturniiri

Kultuuriministri sõnul tuli ideega lauale Eesti tenniseliit: "Meie naistennisistid Anett Kontaveit ja Kaia Kanepi on oma saavutustega pakkunud palju rõõmu. Nende silmapaistvate tulemuste valguses tutvustas Eesti Tennise Liit mulle eelmisel nädalal võimalust korraldada sügisel Tallinnas tennisemaailma tippsündmust WTA Tour 250 turniiri."

"Varasemalt on WTA Tour turniire keskeltläbi jälginud 630 miljonit inimest enam kui 160 riigist. Teleõigusi omav WTA toodaks ka Tallinnas peetavast sündmusest telepildi, millega avaneks hea võimalus tutvustada Eestit miljonitele inimestele kõikjal maailmas. Nii suure võistluse korraldamiseks vajab Eesti Tennise Liit riigipoolset abi," andis Terik mõista, et ilma riigipoolse toeta jääks mastaapne plaan paraku katki.

"Seepärast on mul plaanis teha ettepanek Vabariigi Valitsusele sündmuse toetamiseks. Sarnaselt WRC-etappidele rallis oleme näinud, missugust kasu toob vaatajaterohke spordiüritus Eesti mainele ja majandusele. Taoline spordisündmus meie regioonis oleks ainulaadne, mida tõenäoliselt külastaksid ka mitmed spordifännid naaberriikidest ja kaugemalt. Niisamuti looks WTA Tour turniiri Eestisse toomine eeldused jätkusuutliku tipptennise arendamiseks ja eeskujude koju kätte toomiseks," avaldas minister arvamust, et turniiri Eestisse toomine oleks ainulaadne võimalus.