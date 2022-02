Olümpiapronksist poiss-sõber astus Pekingit ebaõnnestumistega alustanud mäesuusatähe kaitseks välja: me oleme kõigest inimesed

Sotsiaalmeedias on mitmed sporditähed Shiffrinile toetust avaldanud. Nüüdseks on sõna võtnud ka norralasest mäesuusataja Aleksander Aamodt Kilde, kes on ka Shiffrini poissõber.

"Seda pilti vaadates saab tulla välja nii paljude erinevate sõnavõttude ja mõtetega," kirjutas Kilde pildi juurde, kus on näha Shiffrinit raja ääres kurvastamas. "Paljud teist mõtlevad ilmselt, et ta on ebaõnnestunud või ei suuda pingeid taluda."

"See ajab mind närvi, sest mina näen tippsportlast tegemas seda, mida tippsportlased ikka teevad. See (ebaõnnestumised) on osa spordist," jätkas norralane. "See pinge, mida me kõik sportlastele peale paneme, on meeletu. Anname neile ka veidi toetust vastu. Kõik peab olema tasakaalus ning me oleme lihtsalt tavalised inimesed."