Pekingi olümpia on kahekordse olümpiavõitja jaoks alanud kohutavalt: ma pole sellises olukorras varem olnud

Ameeriklanna on mõlemal alal tulnud korra olümpiavõitjaks. Slaalomil triumfeeris ta 2014. aastal Sotšis, suurslaalomil neli aastat tagasi Pyeongchangis. Tänavu ei suutnud ta aga kummalgi alal esimesel laskumisel finišisse jõuda. Kusjuures suurslaalomil juhtus see viimati 2018. aasta jaanuaris.

Pärast tänasel slaalomil katkestamist istus ta raja äärde maha ja jäi pea käte vahel võistluse üle järele mõtlema. "Tahtsin mõista, mida ma valesti tegin," ütles Shiffrin NBC-le.

Viimati jäi ta kahel võistlusel järjest tulemuseta 2011. aastal. "Surusin stardist alates täiega. Kavatsesin suusatada nii kiiresti kui suudan," avaldas mäesuusataja. "Ühel pöördel libisesin veidi, aga mul polnud ruumi selliseks eksimuseks, sest olin valinud kõige agressiivsema sõidujoone. Teadsin aga, et see on ka kiireim."

Shiffrin ei teinud saladust, et olümpia on alanud tema jaoks kohutavalt. "Paneb mind kahtlema minu viimases 15 aastas ja kõiges, mida arvasin teadvat suusatamisest, slaalomist ja vaimsest tugevusest võistlemisel," sõnas ta. "Tunne on päris kohutav. See tunne ei kesta igavesti, aga praegu on tuju üsna madalal."

Kahekordne olümpiavõitja on varasemalt avaldanud, et plaanib Pekingis võistelda kõigil kuuel alal. Järgmisena on reedel kavas ülisuurslaalom.

"Püüan ennast võistluseks taashäälestada. Püüan seda teha paremini kui see kord, aga samas ma ei tea, kuidas seda paremini teha. Ma pole kunagi varem sellises positsioonis olnud ja ma ei tea, kuidas sellega toime tulla," tunnistas Shiffrin.