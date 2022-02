Koroonaviirus jätkab niitmist: Kristjan Ilvese konkurendid andsid positiivse proovi, nende hulgas ka kolmekordne olümpiavõitja

Saksamaa kahevõistluse koondis teatas reedel, et positiivse koroonaproovi on andnud Eric Frenzel ja Terence Weber. Nii Frenzel kui Weber andsid positiivse koroonaproovi neljapäeval Pekingi lennujaamas maandudes.

Kahevõistluse legend Frenzel on tulnud kolmekordseks olümpiavõitjaks, lisaks võitnud olümpiamängudelt ühe hõbe- ja kaks pronksmedalit. MM-idelt on ta võitnud kokku seitse MM-tiitit, seitse hõbedat ja kolm pronksi. Weber on võitnud ühe meeskondliku MM-hõbeda.