Jarl Magnus Riiber osales veel Seefeldi MK-etapil, kuid andis Pekingis positiivse koroonaproovi. Foto: RONALD WITTEK, EPA/Scanpix

Pekingi olümpiamängudele on korralikku pitserit vajutamas koroonaviirus. Eriti valusalt on seni pihta saanud Norra ning oma osa on saanud ka Eesti. Oslost Pekingi poole reisides ühel lennul olnud kahevõistlejad Kristjan Ilves ja Jarl Magnus Riiber on mõlemad viidud karantiinihotelli.