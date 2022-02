Suurfirma lõpetas vägistamises süüdistatava Unitedi mängijaga koostöö, klubi võttis mehe mängusärgid müügilt maha

Unitedi jalgpalliklubi teatas pühapäeval, et on inglase ajutiselt meeskonna juurest kõrvaldanud. Esmaspäeval tuli sarnase avaldusega välja Greenwoodi sponsor, spordifirma Nike. "Oleme peatanud Greenwoodiga koostöö. Oleme tõsiselt mures nii häirivatest süüdistustest ning jälgime teravalt olukorda," seisis teates.

Ühtlasi teatas Unitedi koostööpartner Cadbury, et nemad vähemalt uurimise ajal Greenwoodiga koostööd ei tee. United ise on otsustanud veebipoest kõik Greenwoodi-teemalised särgid, muud riideesemed ning meened müügilt maha võtta. Daily Mail toob välja, et mitmed tiimikaaslased eesotsas Cristiano Ronaldo ja David de Geaga on lõpetanud sotsiaalmeedias Greenwoodi jälgimise.