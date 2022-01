Maailma rikkaim klubi tegi uue ajastu esimese ostu

"Mul on hea meel liituda sellise fantastilise klubiga. Nautisin väga aega Madridis, aga kui kuulsin Newcastle'i huvist - ja olles varasemalt Eddie Howe'ga (Newcastle'i peatreener - K.R.) koos töötanud - teadsin, kus tahan olla," sõnas Trippier klubi pressiteate vahenduse. "Mõistan, et suur töö ootab ees, aga tunnen Premier League'i nõudmisi hästi ning tean, et tegu on klubiga, kus on palju talendikaid mängijaid."