Maailma rikkaimal jalgpalliklubil läheb raskeks mängijaid osta

Newcastle Unitedit peetakse kõige rikkamaks jalgpalliklubiks. Põhimõtteliselt Saudi Araabia kroonitud peadele kuuluva meeskonna omanike varanduse suuruseks on hinnatud 380 miljardit eurot. Seda on üle kümne korra rohkem kui rikkuselt teist tiimi ehk Manchester Cityt juhtivatel Abu Dhabi šeikidel. Seega on selge, et Newcastle Unitedil on uute mängijate ostmiseks raha nagu raba. Jaanuari algusega avaneski üleminekuaken, kus uued omanikud saavad esimest korda rahapakkidega vehkida. Tegelikult on neil üleminekuid vormistada mitmel põhjusel vägagi keeruline.