TWITTERIMÖLL | Novak Djokovici skandaal on ajanud maailma kahte leeri

Djokovic on tuntud vaktsiiniskeptikuna ning ta on avalikult kritiseerinud reegleid, mis kohustavad tennisemängijatel end vaktsineerida. Teisipäeval teatas serblane, et on saanud suurel slämmil osalemiseks meditsiinilise eriloa. Austraalia piiri peal tema viisa aga tühistati. Novak Djokovici saagast saab pikemalt lugeda siit.

Kuidas on aga maailm Djokovici saagale reageerinud? Tema kaitseks on juba välja astunud Serbia president Aleksandar Vucic. "Just lõpetasin telefonikõne Djokoviciga. Ütlesin meie Novakile, et kogu Serbia on temaga ning meie võimud teevad kõik selleks, et lõpetatakse maailma parima tennisemängija ahistamine," vahendas Sky Sport presidendi sõnumit. "Kooskõlas kõikide rahvusvaheliste seadustega võitleb Serbia Novak Djokovici nimel õigluse ja tõe eest."

Djokovici pikaaegne konkurent, hispaanlane Rafael Nadal kommenteeris olukorda järgmiselt: "Juhtunu pole kellegi jaoks hea. Mul on raske öelda välja selge arvamus, sest ma ei tea kõiki detaile. See tundub keerulise olukorrana, aga päeva lõpuks saan öelda vaid seda, et meil on olnud rasked ajad ning paljud perekonnad on pandeemia tõttu pidanud viimasel kahel aastal kõvasti kannatama," sõnas Nadal, kes ärgitas ühtlasi inimesi minema vaktsineerima.