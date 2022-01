Ka teine Eesti jalgpalli meistriliiga klubi leidis uue peatreeneri Portugalist

"Tammeka esindusmeeskonna peatreeneri valikus oli kuus kandidaati, kelle seast Miguel Santos osutus valituks. Tegemist on Portugalis hinnatud treeneriga, kes omavahelistes vestlustes näitas, et tema visioon kaasaegsest jalgpallist ja noormängijate arendamisest on Tammekaga sarnane. Olen kindel, et uus peatreener aitab Tammeka esindusmeeskonna mängijatel teha järgmise sammu enda arengus ja jõuda uuele tasemele," ütles Tammeka tegevjuht Kristjan Tiirik.