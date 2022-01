Paide teatas ühe päeva jooksul juba teise olulise mängija värbamisest

„Rõõm on liituda Paide Linnameeskonnaga! Olen väga tänulik, et Paide minusse usub ja saan taas keskenduda täiskohaga professionaalsel tasemel jalgpalli mängimisele. Olles Paide vastu mänginud, tean milline õhkkond selles meeskonnas valitseb ja loodan omaltpoolt anda väärilise panuse. Ees ootavad ka mitmed tuttavad näod, seega arvan, et sisseelamiseks palju aega ei vaja. Ootan juba treeningute algust, et saaks tööga pihta hakata," ütles Saag Paide kodulehele.

Spordidirektor Gert Kams: „Kaimar on väga kogenud ründaja, kellel on rahvusvahelist kogemust nii klubi kui koondise tasemel. Kaimari näol on tegemist tööka, kavala ja kogenud ründajaga, kes suudab igale kaitsjale palju peavalu valmistada, lisaks sellele on ta oma persoonilt väga tugev meeskonnamängija. Töökuse ja kogemusega on ta kindlasti eeskujuks ka oma noorematele kolleegidele. Tere tulemast klubisse, Kaimar!”

Peatreener Karel Voolaid: „Kaimari ja Heroli liitumise üle on minul hea meel! Eesti liigatasemel on tegemist kogenud ja tehniliste mängijatega, kes sobivad hästi meie mängustiili. Edukaks hooajaks vajame võistkonda igasse liini täiendusi, et tõsta meeskonnasisest konkurentsi ning treeningute kvaliteeti. Lisaks usun, et nii Herolil, kui ka Kaimaril on Eestis enesetõestamise motivatsioon kõrge ning mõlemad suudavad Paide Linnameeskonda esindades mängijatena näidata veel paremat taset!”