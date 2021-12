EOK spordidirektor vastab kriitikale: Team Estonias ei käi raha külvamist sadadele sportlastele

Päevaleht kirjutab, et kui Team Estonia projekt algas, arvasid EOK tippspordikomisjoni liikmed, et tiimi võiks mahtuda parimal juhul 40–50 atleeti, sest tegu on eliitüksusega ja arvesse tuleb võtta ka rahalist võimet. Ja mis kõigest sellest välja tuli? Kui vaadata Team Estonia kodulehte, siis eliitsportlaste hulka on kuhjatud lausa 250 persooni.

Raju ütles Delfile, et 40 sportlast ei ole reaalne number. "Kui võtta arvesse pallimängualad, siis ei saa see arv olla kuidagi 40. Kui võtta arvesse suve- ja taliolümpia sportlased, siis ei saa see number ikka olla vaid 40," rõhutas spordidirektor.

Raju sõnul on projekti kaasatud küll palju sportlasi, kuid raha külvamist sadadele atleetidele ei toimu.

"Team Estonia kõige tähtsam asi ei ole see, kas seal on 100 või 150 või 200 inimest, vaid see, et töötaks taustsüsteem, spordimeditsiin, antidoping ja kõik see muu. Ja seal see peade arv põhimõtet kui sellist ei muuda. Kui vaadata neid, kes on nimekirjas ja keda EOK rahaliselt toetab, siis see on üsna õhuke," lausus Raju. "Tegelikult on teised spordialad seal tihtipeale umbisikuliselt esindatud ja point ongi selles, et nad saaksid kasvõi elementaarse meditsiinilise teeninduse kätte. Seal ei käi raha külvamist kümnetele ja sadadele inimestele."

Team Estonia koordinaator Raido Mitt selgitas Delfile, miks on tiimi nimekirjas rida autosportlasi, kuid seal pole meie parimat rallisõitjat Ott Tänakut ja vormelilootust Jüri Vipsi.

"Kuna [autospordi puhul] on tegemist mitteolümpiaalaga, siis esitavad sportlaste kandidaadid spordialaliidud. See pole kivi alaliitude kapsaaeda. Alaliit on ise välja öelnud, et neid hüvesid, mida Team Estonia pakub, Tänakul näiteks vaja ei ole. Seetõttu esitati tema asemel keegi teine. See on igatpidi läbimõeldud otsus," sõnas Mitt.