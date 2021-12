Lörtsitud ja naeruväärne Team Estonia, kuhu ei kuulu Tänak, küll aga aastatetagune Euroopa sajas kiirmaletaja

Alguses oli kõik ilus. Eesti olümpiakomitee (EOK) lõi tippspordiüksuse Team Estonia, nagu on igal endast lugupidaval arenenud riigil. Esialgu aeti asju põlve otsas, sest raha nappis, aga tulevik oli helge. Räägiti, et õige pea hakkavad asjad käima nii, nagu peab: Team Estonias on sportlased, kes on jõudnud tiitlivõistlustel esikümnesse, ning need, kes võiksid lähiajal sinna jõuda ja kõigi asjaolude sobimise korral ka medaleid võita. Kõik saavad palka nagu teisteski rahvuslikes tippsporditiimides ning neile luuakse nende vajaduste järgi parimad tingimused treeninguteks ja taastumiseks.