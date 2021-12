FIA võttis Järveoja nurinat kuulda ja muutis reeglit

Gus Greensmithi endine kaardilugeja Stuart Loudon tunnistas samuti, et uus iste on äärmiselt harjumatu. "Olen nüüdseks uues autos istunud kuus kuud, aga esimesel päeval mõtlesin ma "jumal küll, ma ei saa seda teha". See oli nii võõras võrreldes sellega, millega me harjunud oleme. Sa istud palju rohkem eespool ja palju kõrgemal. Olen rääkinud ka Scott Martiniga (Elfyn Evansi kaardilugeja - toim) ja ta polnud ka alguses sugugi vaimustunud. Okei, sa oled põrandast kaugemal ja ei tunne karmimal kruusateel nii palju lööke läbi selgroo, mis on ilmselgelt hea. Aga siis hakkad sa mõtlema, et mustema stsenaariumi korral, kui sul on suur avarii, oled sa lähemal hoopis katusele," arutles Loudon.