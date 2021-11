Kontaveidi finaalile mõeldes: need on Eesti spordi kümme tähtsamat öist sündmust

1. Allar Levandi olümpiapronks Calgarys

1988. aasta Calgary olümpiamängude ajal ei kustunud öösel kodudes tuled kahevõistleja Allar Levandi tõttu, kes võitles Canmore'i suusakeskuses medali eest.

Levandi tegi individuaalvõistlusel hea hüppevõistluse ning oli neljas, medalist vaid 8,7 sekundi kaugusel. Lootused olid kõigil suured. 15 km suusadistantsil suutiski Levandi medali võita, kui tõusis kolmandaks. Ette jäid šveitslane Hippolyt Kempf ja austerlane Klaus Sulzenbacher. Kuna 1988. aastal toodi välja sinimustvalged ja unistati vabadusest, oli see paljude eestlaste jaoks kahtlemata rohkem kui pronks ja tähistas imelist algust pöördelisele aastale.

Kusjuures me ei räägiks siin praegu Levandi pronksmedalist, kui korraldajad poleks vastu võtnud tol ajal erandlikku otsust kahevõistlus ühe päevaga ära pidada, sest eelviimasel võistluspäeval ilm hüpata ei lasknud ja ROK-i president Juan Antonio Samaranch mänge mingil juhul pikendada ei lubanud.

Olümpiaraamatus seisavad read: "Calgarys kummitas oht, et Allar ei saagi võistelda. Õnneks mahtus see kahe päeva ala kuidagi viimasesse olümpiapäeva siiski ära (ilm halastas ja lubas varahommikul hüpata ja pärastlõunal jätkasid kahevõistlejad juba sada kilomeetrit eemal Camore'i suusaradadel). Erandlik see muidugi oli, jätkus neidki, kes kommenteerisid toimunut ühe sõnaga - absurd. Sellest absurdiolukorrast jätkus Allaril jõudu täismehe kombel välja tulla. Eestlane esikolmikus! Rõõm ja rahuldus tulid viimasel hetkel, siis kui Calgarys oli kõik juba lõppenud ja kustumas oli ka olümpiatuli."





2. Erki Noole olümpiakuld Sydneys

2000. aasta Sydney olümpia kujunes Eesti koondise jaoks kuldseks, kui Erki Nool saavutas kümnevõistluses esikoha. Eestlane kogus 8641 punkti, hõbeda saanud Roman Šebrle (Tšehhi) jäi 35 ja pronksi teeninud ameeriklane Chris Huffins (USA) 46 punkti kaugusele.