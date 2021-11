Tartu Rocki korvpallimeeskond leidis uue peasponsori

Osapooled hakkavad koos üles ehitama korvpallimeeskonda, mille nimeks saab Rock Tartu Terminal, ning ülespoole pürgimist alustatakse Eesti madalamatest liigadest. Missugusest täpselt, see selgub juba Eesti korvpalliliidu otsustest.

„Terminali enda korvpallimeeskonnal on pikajaline ajalugu Eesti korvpallimaastikul ning lai madalamate liigade kogemus, samas Rock korvpalliklubil on meile sobiv ambitsioon ja plaan Tartu korvpalli arendamiseks. Väga oluline on ka Rocki lai suhe kogukonnaga, kellega loodame teha head koostööd,“ ütles Terminal Oil tegevjuht Raido Raudsepp.