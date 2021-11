Tartu Rock tuleb Eesti korvpallikaardile tagasi, klubi alustab madalamatest liigadest

Rocki eesmärk on aidata vedada Eesti klubisport uuele tasemele. See tähendab vedada tihedat koostööd riigiga spordi rahastamise muutmisel. See tähendab võtta endale vedav roll kogukonna kaasamisel spordiklubide igapäevasesse tegevusse. See tähendab laste spordihariduse ümber mõtestamist, klubide jõulisemat liikumist lasteaedadesse ja koolidesse, et juba võimalikult varakult sütitada lastesse spordi- või huvitegevuse pisik. See tähendab klubidel ka raamidest väljapoole mõtlemist - näiteks laste oma spordiaabitsa loomist, mis aitab lisaks füüsilise koormuse vajalikkuse rõhutamisele mõtestada ka selleks valmistumist, taastumist ning selle varjus peituvat psühholoogilist poolt. See tähendab veel paljut muud.